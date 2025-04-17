Эксперты рассказали о выгодных направлениях на майские праздники

На майские праздники трех- и четырехзвездочные отели в Астрахани и Смоленске могут быть дешевле на 40–45% по сравнению со средней ценой по России. Среди выгодных направлений также Новосибирск, Уфа и Ессентуки. Где можно выгодно забронировать отели или квартиры для отдыха в праздники выяснили «Яндекс Путешествия», с результатами 17 апреля ознакомились «Известия».

По данным сервиса, цены на трех- четырехзвездочные отели в Новосибирске могут быть дешевле на 37% по стране, а аренда квартир и апартаментов обходится на 46% дешевле. Для семейных путешественников квартиры в Уфе и Ессентуках могут предлагаться со скидкой в 45%.

«Россияне заблаговременно планируют свои майские праздники: бронирование первых гостиниц начинается за год, а к январю уже спланировано до 2–4% от всех поездок. В среднем путешествие на майские планируют за 1,5–2 месяца до отправления», — заявили аналитики.

Как рассказали в «Яндекс Путешествиях», раньше других российских направлений в 2025 году планируют поездки на выходные в мае в Калининградскую область, Республику Северная Осетия – Алания, Мурманскую область, Республику Татарстан и Ставропольский край.

Туристы выбирают наиболее выгодные и удобные варианты с хорошими оценками и отзывами среди трех- и четырехзвездочных отелей, загородных объектов и квартир посуточно.

Кроме того, 50% от всех ранних бронирований приходится на трех- и четырехзвездочные отели, средняя стоимость ночи в которых по России в этот период составляет 7900 рублей. При этом проживание в аналогичных отелях Астрахани, Барнаула и Пензы на майских праздниках обойдется значительно выгоднее среднего по стране — от 4,4 тыс. рублей.

Вместе с тем семьи с детьми планируют отдых на майские праздники за 2,5 месяца до поездки и раньше. Они на 10–15% чаще других туристов используют вариант отложенной оплаты частями при бронировании гостиниц, квартир и загородных объектов.

«Средняя цена ночи в квартирах и апартаментах для семей на майских — 6,6 тыс. рублей. При этом проживание в аналогичных вариантах Уфы, Ессентуков и Новосибирска на 45% дешевле — от 3,46 тыс. рублей», — объяснили в сервисе.

Ранее, 15 апреля, «Известия» ознакомились с результатами исследования сервиса «Работа.ру», компаний «СберАвто» и «Ситидрайв» и выяснли, что планируют делать россияне в майские праздники. Оказалось, что среди опрошенных россиян 21% респондентов планируют в майские праздники отдыхать на даче, а 18% собираются жарить шашлыки. При этом 16% поедут в гости к родителям или другим родственникам, 11% опрошенных отправятся отдыхать в другой город. Для 15% респондентов майские праздники — это время работы на огороде, подготовки к летнему сезону.