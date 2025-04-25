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Российские компании представили разработки в сфере ИИ на выставке GITEX Asia в Сингапуре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Белый
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Ключевой темой выставки GITEX Asia в Сингапуре, которая проходила с 23 по 25 апреля, стал искусственный интеллект во всех сферах. Об этом «Известиям» рассказала вице-президент по стратегическому управлению «Лаборатории Касперского» Илона Раппу.

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«Участники интересуются, какие возможности машинное обучение и ИИ открывают в сфере кибербезопасности, а также как избежать киберрисков при использовании таких технологий. В большинстве решений нашей компании используются машинное обучение и ИИ: как для защиты корпоративных и частных пользователей, так и в специализированных решениях, например, для обеспечения безопасности промышленности», — отметила она.

Компания Reputation House представила умную платформу для бизнеса.

«Мы используем технологии ИИ, чтобы обрабатывать огромный поток данных со всех соцсетей и медиаплощадок в Сети. Он понимает тональность и тематику в общем массиве данных, а также помогает найти правильные решения, чтобы удовлетворить запросы клиента», — сообщил «Известиям» генеральный директор организации Дмитрий Ракета.

А разработчики из IVA Technologies привезли в Сингапур платформу для бизнес-коммуникаций IVA One, которая объединяет в себе корпоративный мессенджер, почту, звонки, онлайн-мероприятия, ИИ-помощников, адресную книгу и другие сервисы в одном окне.

Разработки в сфере ИИ стали главной темой и на стендах иностранных компаний.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Демонстрация с интеллектом: компании из РФ показали соцсеть с ИИ и мессенджер для бизнеса

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