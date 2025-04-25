В Минобороны России рассказали о подвигах военных ВС РФ в зоне спецоперации
Министерство обороны РФ 25 апреля сообщило о подвигах российских военнослужащих в ходе проведения специальной военной операции (СВО).
По данным ведомства, ефрейтор Антон Таничев обнаружил диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), скрытно перемещавшуюся в направлении российских войск. Он незамедлительно сообщил командованию о приближающемся противнике, занял выгодную позицию и одним из первых вступил в бой с вражеской диверсионной разведгруппой.
При этом боец российской армии, находясь под постоянным огневым воздействием и атаками вражеских квадрокоптеров с системами сброса, вел прицельный огонь из стрелкового оружия, одновременно передавая координаты минометному расчету о перемещениях украинских боевиков. Это позволило не допустить дальнейшего продвижения противника, который понес потери и отступил.
Однако ВСУ предприняли попытку уничтожить огневую точку Таничева при помощи FPV-дрона. Обнаружив квадрокоптер противника, ефрейтор меткими выстрелами уничтожил его на подлете к позиции.
Также в ведомстве заявили, что подразделение, в составе которого действовал рядовой Владимир Лебедиков, выполняло задачу по обороне одного из наиболее вероятных направлений наступления противника.
Российский военнослужащий, находясь на наблюдательном посту, обнаружил украинский дрон-камикадзе, который приближался к позициям российской армии. Рядовой получил задачу уничтожить БПЛА противника, после чего открыл прицельный огонь из стрелкового вооружения по квадрокоптеру. Так, беспилотник противника был поражен и сдетонировал в воздухе, не нанеся повреждений личному составу и фортификационным сооружениям Вооруженных сил (ВС) РФ.
В МО РФ 24 апреля сообщили, что расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ на красноармейском направлении. Уточняется, что украинские позиции находились в одном из домов населенного пункта.