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В ООН выразили беспокойство преследованием РПЦ и УПЦ на Украине

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Фото: TASS/Thomas Koehler
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Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации 24 апреля выразил обеспокоенность ограничениями, введенными Киевом в отношении Русской православной церкви (РПЦ) и Украинской православной церкви (УПЦ).

«Комитет выразил обеспокоенность в связи с расистскими высказываниями, разжигающими ненависть, и дискриминационными заявлениями в общественном дискурсе, в том числе со стороны общественных и политических деятелей и в средствах массовой информации», — говорится в документе, опубликованном на сайте ООН.

Комитет также призвал Киев учитывать международные нормы и гарантировать свободу вероисповедания для всех конфессий без исключения.

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В Русской православной церкви (РПЦ) 9 апреля сообщили, что раскольники захватили Успенский храм УПЦ в селе Старые Безрадичи Киевской области. Уточняется, что вместе с рейдерами был секретарь Переяславско-Вишневской епархии ПЦУ «игумен» Викентий Козак.

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