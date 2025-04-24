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Сапер рассказал о работе по разминированию приграничных районов Курской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие инженерных войск, саперы МЧС и добровольческой бригады «БАРС-Курск» продолжают разминировать приграничные территории Курской области. Кадры 24 апреля публикуют «Известия».

«ВСУ (Вооруженные силы Украины) оставляли <…> много ловушек, противотанковых мин, потому что это основная проблема для комбайнов, которые потом выходят [в поле]», — сообщил командир инженерно-саперного взвода «БАРС-Курск» с позывным Мирон.

По словам военнослужащего, саперов во время работы обязательно прикрывают стрелки, вооруженные гладкоствольным оружием и пулеметами. Это необходимо для защиты от украинских дронов, которые активно охотятся на команды разминирования.

«Ежедневно саперы обезвреживают десятки тысяч «лепестков», «колокольчиков» и других неразорвавшихся снарядов. Они стараются закончить работу в населенных пунктах до холодов. Затем обследуют поля, лесополосы и водоемы», — рассказала корреспондент Татьяна Симоненкова.

Также военнослужащие проверяют объекты инфраструктуры, такие как котельные, газопроводы и линии электропередачи. Военные саперы прочесали 45 населенных пунктов, работа продолжается еще в 28. После окончания разминирования в приграничные районы Курской области прибудут ремонтные бригады.

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19 апреля глава Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что в приграничье Курской области освобождено 99,5% территории, которую заняли украинские боевики. Глава Генштаба уточнил, что осталось всего два участка, где продолжаются боевые действия. Это район населенных пунктов Олешня и Горналь, которые находятся у границы с Украиной.

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