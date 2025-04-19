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Герасимов заявил об освобождении 99,5% занятой ВСУ территории курского приграничья

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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В приграничье Курской области освобождено 99,5% территории, которую заняли Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом глава Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил 19 апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Группировка войск «Север» ведет наступление по освобождению районов Курской области, на территории которых было совершено вторжение Вооруженных сил Украины. Основная часть территории области, где было вторжение, сейчас освобождена — это 1260 кв. км, 99,5%», — заявил Герасимов.

Кроме того, глава Генштаба уточнил, что осталось всего два участка, где продолжаются боевые действия. Это район населенных пунктов Олешня и Горналь, которые находятся у границы с Украиной. По словам Герасимова, несмотря на то, что участки небольшие, противник там сосредоточил основные усилия.

Помимо этого, как отметил глава Генштаба, российскими военными успешно отражена попытка прорыва в Белгородскую область в районе населенных пунктов Демидовка и Поповка, которые примыкают территории Курской области.

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Во время встречи с главой Генштаба РФ 19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие в рамках спецоперации по защите Донбасса. При этом он отметил, что российские войска должны быть готовы к провокациям со стороны ВСУ.

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