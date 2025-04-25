Так воевал Карузо: дебют сына Харатьяна и новые «Денискины рассказы»

После закрытого показа на Московском международном кинофестивале в российский прокат вышел «Почтарь», где главную роль сыграл Александр Петров. Конкуренцию в ближайший уикенд ему составят «Денискины рассказы» режиссера Артемия Драгунского. Зрители также увидят новинку Люка Бессона «Джун и Джон». За внимание поборется черно-белая драма ученицы Алексея Учителя Ренаты Джало «На этой земле». «Известия» изучили расписание кинотеатров и рассказывают, какие фильмы стоит посмотреть в предстоящий уикенд.

«Почтарь», 12+

Режиссер — Андрей Разенков. В ролях: Александр Петров, Инга Оболдина, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Федор Лавров, Наталья Суркова.

Александр Петров этой весной не сходит с широких экранов. Не успела отгреметь премьера «Кракена», как с 24 апреля в прокате доступен уже другой проект актера — «Почтарь». Режиссером картины, выход которой приурочен к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, выступил Андрей Разенков. Широкой аудитории он знаком по «Северному сиянию» 2001 года с юной Мариной Александровой в главной роли.

Действие «Почтаря» разворачивается в 1942-м в провинциальном городе. Петров играет скромного почтальона-аутиста, который служит единственной связью между фронтом и родными бойцов. Он старается уберечь местных девушек от плохих новостей. Но долго скрывать правду не получается: военное ведомство внимательно следит за почтой. Коллегами Александра Петрова по съемочной площадке стали Инга Оболдина, Дмитрий Ковган, Юрия Беляев, Федор Лавров. А еще — Наталья Суркова. Подробности съемок в мелодраме Андрея Разенкова актриса раскрыла в интервью «Известиям».

— У меня с Сашей было совсем немного соприкосновений на съемочной площадке. Но работалось очень гармонично. Он крайне деликатен. Каждую смену мы все вместе разбирали. Задавали вопросы режиссеру, оператору, предлагали что-то от себя, — рассказала актриса.

«Почтальона» впервые показали на минувшем ММКФ 22 апреля. Он поборется за победу в номинации «Русские премьеры».

«На этой земле», 16+

Режиссер — Рената Джало. В ролях: Виктория Сняткова, Марина Сняткова, Александр Александров, Александр Коручеков, Сергей Шкода.

Среди новинок этой недели выделяется черно-белая драма Ренаты Джало «На этой земле». Конец XVIII века. После попытки беглого крестьянина прыгнуть с крыши на самодельных крыльях жители деревни начинают строго следить за соблюдением привычных устоев. Крылья сжигают, кто-то убивает актрису бродячего балагана, а в одном из домов разлучают сестер-близнецов, упрекая одну в болезни другой. Девушка не готова признать вину. Она втайне начинает подглядывать за экспериментом полета.

Рената Джало режиссерское мастерство постигала во ВГИКе на курсе Алексея Учителя. Тот в картине бывшей студентки выступил в качестве продюсера. «На этой земле» успела завоевать любовь зрителей за пределами России — в феврале этого года она была представлена на Роттердамском кинофестивале. А за четыре месяца до этого (в октябре 2024-го) проект бывшей ученицы Учителя завоевал сразу две награды на фестивале актуального кино в Геленджике «Маяк». Одна из них — за лучшую операторскую работу.

«Каруза», 6+

Режиссер — Иван Харатьян. В ролях: Светлана Иванова, Марк-Малик Мурашкин, Александр Балуев, Иван Колесников, Мария Абрамова.

Тема Великой Отечественной войны затрагивается и в фильме «Каруза», который основан на реальных событиях. Главного героя военной драмы зовут Митя Васильев. В подарок он получает щенка. Собака протяжно воет, за что и получает кличку Каруза. Энрике Карузо звали итальянского оперного певца. Начинается война, идет блокада Ленинграда. Семья Мити голодает. Каруза решает им помочь и отправляется за добычей через минное поле. Это повторяется не раз. Во время одной из таких вылазок компанию собаке составляет Митя. В итоге они попадаются на глаза немецким патрульным.

«Каруза» — режиссерский дебют сына Дмитрия Харатьяна Ивана. Актерский состав подобрался звездный. Ключевые роли в военной драме исполнили Светлана Иванова, Александр Балуев и Иван Колесников.

«Денискины рассказы», 6+

Режиссер — Артемий Драгунский. В ролях: Роман Панков, Александр Пашутин, Анна Пескова, Дмитрий Ендальцев, Ольга Волкова.

«Денискины рассказы» считаются одной из самых популярных советских детских книг. Произведение Виктора Драгунского не раз экранизировали. Последний — в прошлом году, тогда на экраны вышел одноименной сериал. А с 24 апреля этого года в российских кинотеатрах «Денискины рассказы» доступны как полный метр. Оба проекта снял режиссер Артемий Драгунский, внук писателя Виктора Драгунского.

— Зрителей ждет увлекательное путешествие в детство, где каждый день становится приключением, а обычный дачный поселок превращается в территорию захватывающих историй, — рассказал накануне премьеры режиссер Артемий Драгунский. — Этот фильм будет одинаково интересен как детям, так и взрослым. Юные зрители увидят себя в озорных проделках главных героев, а взрослые смогут вновь пережить мгновения своего детства. Мы постарались создать историю, которая говорит о вечных ценностях на языке, понятном разным поколениям.

Семейная комедия рассказывает про мальчика Дениса Кораблева. Три месяца каникул он проводит вместе с семьей на даче. Дениска заводит новых друзей, влюбляется. Главную роль в новых «Денискиных рассказах» сыграл девятилетний Роман Панков. Его партнерами по съемочной площадке стали Александр Пашутин, Анна Пескова, Дмитрий Ендальцев, Ольга Волкова.

«Джун и Джон», 18+

Режиссер — Люк Бессон. В ролях: Матильда Прайс, Люк Стентон Эдди.

Фильм «Джун и Джон» Люк Бессон снял еще в 2020 году во время пандемии. Именитый продюсер отказался от профессиональных камер и все происходящее в кадре запечатлел на собственный смартфон.

На главные роли в картине «Джун и Джон» Бессон пригласил малоизвестных актеров. Так, главную героиню по имени Джун сыграла Матильда Прайс. В послужном списке актрисы до знакомства с Бессоном значился всего один проект — «Мать и сын», где она исполнила эпизодическую роль. В Джона перевоплотился Люк Стэнтон Эдди. В отличие от Прайс, он куда опытнее. Правда, из 15 проектов с участием нового фаворита Бессона ни один не получил широкой популярности.

Новинку от Бессона критики окрестили романтическим триллером. Джон — офисный клерк. Однажды его беззаботные и тихие рабочие будни нарушает яркая и энергичная Джун. Между героями вспыхивает страсть, завязываются романтические отношения. Влюбленный Джон вместе с Джун грабит банк. После этого пара пускается в бега. Чем кончится эта версия «Бонни и Клайда», можно узнать уже сейчас в кино.