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Хабек заявил о возможной стагнации немецкой экономики в 2025 году

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Фото: TASS/DPA/Michael Kappeler
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Министерству экономики Германии придется понизить прогноз экономического роста на 2025 год на 0,3%, что приведет к стагнации в текущем году. Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

«Придется еще раз понизить прогноз экономического роста для 2025 года на 0,3% до 0,0%, то есть мы прогнозируем стагнацию на этот год и понижаем прогноз с 1,1% до 1% на 2026 год», — заявил Хабек на пресс-конференции в Берлине, которая транслировалась на YouTube-канале Phoenix.

По словам Хабека, главной причиной экономического падения является политика пошлин, которую проводит президент США Дональд Трамп. Он добавил, что Германия стала уязвима к «шантажу», так как «получает всё сырье из Китая».

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16 апреля издание Handelsblatt со ссылкой на исследование Немецкого экономического института сообщило, что введенные Трампом пошлины на импорт обойдутся экономике Германии в €290 млрд к 2028 году. При этом общие расходы Евросоюза за-за американских пошлин в период с 2025 по 2028 год могут составить до €1,1 трлн.

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