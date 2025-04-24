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В Госдуме рассказали о возможном восстановлении ряда договоров с США

Депутат ГД Чепа: Россия и США могут восстановить договоры по безопасности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Россия и США могут восстановить некоторые договоры по безопасности при соблюдении обоюдных интересов, допустил депутат Госдумы Алексей Чепа в четверг, 24 апреля.

Парламентарий уточнил, что у двух государств были договоры по сокращению ракет малой и средней дальности, был договор о стратегическом сокращении вооружений, договор по небу.

«Много было соглашений, из которых США выходили в одностороннем порядке, создавая условия, при которых дальнейшее их соблюдение оказывалось невозможным. Но если у США будет желание, потребность в восстановлении договоров, мы всегда открыты к обсуждению. Мы готовы восстанавливать их при соблюдении обоюдных интересов», — сказал Чепа в разговоре с Lenta.Ru.

Политик отметил, что каждый договор необходимо будет рассматривать отдельно, так как ряд соглашений по безопасности связан и с позициями других стран Запада.

«Мы не можем рассматривать США в отрыве от других стран НАТО. Есть моменты, которые надо обсуждать. И речь ведь не только об интересах наших стран, России и США. Это и интересы мира в целом, его безопасности», — заключил он.

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Ранее в этот день секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу заявил, что Россия готова обсуждать с Соединенными Штатами новый договор по стратегической стабильности с условием рассмотрения всех факторов, которые влияют на обеспечение безопасности. Он отметил, что кризисная ситуация в области контроля над стратегическими вооружениями и в области разоружения между Вашингтоном и Москвой сложилась из-за «безответственной политики бывшей администрации США».

Шойгу также заявил, что РФ готова к восстановлению диалога с Соединенными Штатами, однако не будет доверять только словам, передает RT.

Кроме того, он указал, что размещение миротворческих сил на исторических территориях РФ может привести к прямому столкновению НАТО с российской стороной и в дальнейшем к третьей мировой войне, сообщается на сайте kp.ru.

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