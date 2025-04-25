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Эксперты рассказали о росте индекса стоимости на элитном рынке недвижимости

Эксперты рассказали о росте индекса стоимости на элитном рынке недвижимости

Исследование: индекс стоимости элитной недвижимости вырос на 6,5%
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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Девелопер Sminex в партнерстве с инвестиционным холдингом «Финам» обновил индекс стоимости элитной недвижимости, с результатами ознакомились «Известия» 25 апреля.

По итогам I квартала 2025 года его значение составило 2,59 млн рублей за квадратный метр. Это на 6,5% больше, чем кварталом ранее, и на 18%, чем в тот же период 2024 года. За полгода цена квадратного метра в совершенных сделках выросла на 28%, а цена на витрине у девелоперов — только на 4%.

«Индекс стабильно растет на 6–7% за квартал. Это подтверждает устойчивый спрос на элитную недвижимость. Мы видим, что покупатели всё чаще выбирают новые дома с насыщенным продуктовым наполнением и более дорогие лоты. Например, в IV квартале 2024 года они приобрели пять пентхаусов, в I квартале 2025-го — уже 11», — заявил директор по оценке Sminex Святослав Куланин.

Медианная цена лота в сделках составила 2,41 млн рублей за квадратный метр. Это выше показателей прошлого квартала на 11%. На витрине медианная стоимость «квадрата» достигла 2,77 млн рублей, прибавив 3%.

При обновлении индекса стоимости элитной недвижимости в расчет вошли 52 девелоперских проекта, или 214 327 кв. м, находящиеся в продаже.

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Ранее, 29 марта, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Риелторская академия» Андрей Сердюк в беседе с «Известиями» назвал главные факторы окупаемости недвижимости в Москве. По его словам, в топ-3 недвижимости с самой высокой рентабельностью и быстрой окупаемостью входят студии и однушки в новостройках (до 35 кв. м), апартаменты в гостиничных комплексах и квартиры для посуточной аренды (у метро, вблизи ТТК).

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