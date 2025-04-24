«Автопробег Победы» прошел на Поклонной горе в Москве

На Поклонной горе Музея Победы в Москве в третий раз стартовал «Автопробег Победы». Кадры мероприятия 24 апреля показали «Известия».

В ретроралли приняли участие около 20 автомобилей марки «Победа», выпущенных в 1948–1955 годах. Они проехали по Кутузовскому проспекту, совершили круговой маршрут и вернулись к мемориальному комплексу. Также в автопробеге участвовали мотоциклисты.

«Рад, что у нас сегодня такое событие, как открытие автопробега на автомобилях «Победа», которые являются не только символом нашей Великой Победы, но и гордостью советского автопрома. Будем помнить про Победу, будем помнить про прошлое и вместе создавать наше будущее», — подчеркнул на церемонии российский государственный деятель, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

В ходе церемонии участники возложили цветы к Вечному огню и почтили память советских солдат, погибших в Великой Отечественной войне.

В Нью-Дели 5 апреля состоялся российско-индийский мотопробег, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он был организован совместными усилиями посольства России в Индии, Русского дома в Нью-Дели и столичного мотоклуба Delhi Bikers Breakfast.