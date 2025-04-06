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В Нью-Дели прошел российско-индийский мотопробег к 80-летию Победы

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Фото: посольство РФ в Индии
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В Нью-Дели 5 апреля состоялся российско-индийский мотопробег, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кадры мероприятия есть в распоряжении «Известий».

Организованный совместными усилиями посольства России в Индии, Русского дома в Нью-Дели и столичного мотоклуба Delhi Bikers Breakfast Run заезд собрал больше 150 мотолюбителей — граждан России, Белоруссии и Индии.

В фойе Русского дома вниманию гостей была представлена фотовыставка, посвященная важному вкладу советской мототехники в достижение Победы над нацистской Германией.

В программе мероприятий также был концерт российской и индийской музыкальных групп — Connaught и Aryan Bir.

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Ранее, 27 марта, в посольстве РФ в Индии сообщили «Известиям», что в Нью-Дели состоится мотопробег, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Отмечалось ,что пробег памяти пройдет по живописному маршруту: посольство России — Ворота Индии — Национальный военный мемориал — Русский дом.

23 марта немецкий адвокат и организатор акций за дружбу между странами Маркус Байзихт рассказал «Известиям», что в Германии также планируется организовать подобную акцию автопробега в связи с празднованием 9 Мая 80-летия Победы.

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