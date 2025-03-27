В Индии пройдет мотопробег к 80-летию победы в Великой Отечественной войне
В Нью-Дели 5 апреля состоится мотопробег, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом 27 марта сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Индии.
Торжественное мероприятие организовано посольством и Русским домом в Нью-Дели совместно с мотоциклетной ассоциацией DBBR при поддержке администрации города. Всего в пробеге примут участие порядка 200 мотоциклистов, в том числе граждане России и Индии.
Пробег памяти пройдет по живописному маршруту: посольство России – Ворота Индии – Национальный военный мемориал – Русский дом. В этот день выступят российские и индийские рок-группы, а также состоится презентация мотострелковых частей Красной армии во Второй мировой войне и фотовыставка «Мотоциклы на службе Советской армии».
Ранее, 23 марта, немецкий адвокат и организатор акций за дружбу между странами Маркус Байзихт рассказал «Известиям», что в Германии также планируется организовать подобную акцию автопробега в связи с празднованием 9 Мая в честь 80-летия Победы.