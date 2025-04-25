Внеконкурсная масса: вероятный ущерб по делу замглавы АСВ вырос до 3 млрд

Сумма вероятного ущерба по делу замглавы Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха выросла в 15 раз — с 200 млн до 3 млрд рублей , сообщили «Известиям» два источника. В основе обвинения лежат махинации с прибылью аквапарка «Аквамир» в Новосибирске — эти деньги должны были попасть в конкурсную массу обанкротившегося Межтопэнергобанка, но в итоге были похищены , полагает следствие. Детали преступления вскрылись после ареста новосибирского предпринимателя Евгения Богорада, выяснили «Известия». В результате следствие получило доступ к переписке, где якобы и обсуждалась преступная схема. Сам Богорад еще в середине 2010-х проходил обвиняемым по другому уголовному делу о хищениях и долгое время скрывался в Израиле и США.

В чем обвиняют Александра Попелюха

Топ-менеджер госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Александр Попелюх был арестован 9 октября 2024 года по ходатайству следственного управления ФСБ. Его обвинили в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями.

Изначально СМИ сообщали о том, что ущерб от его деятельности может составить 200 млн рублей. Однако спустя полгода он вырос до 3 млрд рублей, сообщили «Известиям» два источника, знакомых с ходом следствия.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Претензии к Попелюху возникли в ходе расследования мошеннической схемы, связанной с банкротством строительной компании «ВДТ Строй». Она кредитовалась в Межтопэнергобанке и не смогла рассчитаться с долгом в 2,2 млрд рублей. Сам банк в 2017 году лишили лицензии за нарушение законодательства об отмывании средств, полученных преступным путем, и признали банкротом.

Взысканием задолженности перед банком занялось АСВ. В результате в 2019 году под управлением агентства оказался построенный «ВДТ Строй» крупнейший в России аквапарк «Аквамир» в Новосибирске. По версии следствия, Попелюх закрывал глаза на схемы по занижению доходов от эксплуатации аквапарка, из-за чего значительная часть денег не поступала в конкурсную массу. «В постпандемийные годы ежегодная выручка аквапарка составляла 1,5 млрд рублей», — утверждает собеседник «Известий».

Развлекательный комплекс «Аквамир» в Новосибирске Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Непосредственно управлением аквапарком занималась компания ООО «Белая Сфера-Констракшн». Согласно последним доступным данным, ее доходы в 2023 году составили более 800 млн рублей, чистая прибыль — 80 млн.

В 2021 году совладельцами этой компании в равных долях стали Аркадий Тарабрин и новосибирский адвокат Максим Зубачев. Тарабрин ранее возглавлял одну из компаний, входивших в «РАТМ Холдинг», бизнесмена Эдуарда Тарана. Зубачев, по версии следствия, представлял интересы бизнесмена Евгения Богорада. Возглавила компанию Наталия Муханова — бывшая замминистра экономического развития Новосибирской области.

Связи между Попелюхом и Богорадом

Как уточнил источник «Известий» в правоохранительных органах, Богорад и Попелюх были давно знакомы, в том числе в тот период, когда будущий замглавы АСВ занимал должность зампрокурора Новосибирской области (с 2013 по 2014 год). Богорад же в те годы проходил обвиняемым по громкому уголовному делу.

В 2000-е годы он руководил сибирским филиалом ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» («ФТ-центр»), в управлении которого оказались различные объекты недвижимости. По версии следствия, с 2006 по 2009 год Богорад, возглавляя преступную группу, организовал хищение 238 млн рублей. Из них 88 млн удалось обналичить. Фигуранты дела заключали фиктивные договоры на охрану объектов, оказание юридических и других услуг.

Александр Попелюх Фото: Совет Федерации РФ

После возбуждения дела в 2009 году Богорад на протяжении восьми лет скрывался за рубежом: сначала в США, потом в Израиле. В 2014 году двое из семерых фигурантов дела были оправданы. Остальных признали виновными в мошенничестве и приговорили к срокам от трех до шести лет лишения свободы условно и к штрафам от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. В 2017 году в Новосибирск вернулся сам Богоград. Он добровольно сдался правоохранительным органам. В 2019 году суд также приговорил его к условному сроку по этому делу.

Однако в июне 2024 года Богограда арестовали по другому делу о мошенничестве. По словам источника «Известий», оно возникло в результате проверки информации о возможных коррупционных связях предпринимателя, которые позволили ему избежать реального срока. При задержании у Богорада изъяли телефон, в котором, среди прочего, нашли переписку с Александром Попелюхом. «Это и положило начало уголовному делу по аквапарку», — заверил собеседник «Известий».

Евгений Богорад Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

По версии следствия, Попелюх и Богорад договорились о том, что структуры бизнесмена возьмут на себя управление аквапарком, находившимся в ведении АСВ. А затем якобы и была реализована схема, при которой доходов от эксплуатации аквапарка занижались, не поступали в конкурсную массу, а распределялись среди участников преступной схемы.

После проведения необходимых следственных действий и оперативных мероприятий в октябре 2024 года сотрудники ФСБ пришли с обысками по месту жительства и работы Александра Попелюха. Его арестовали и поместили в СИЗО. Учредителю ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадию Тарабрину, главе «РАТМ Холдинга» Эдуарду Тарану, бывшей замминистра экономического развития Новосибирской области Наталии Мухановой и конкурсному управляющему по делу о банкротстве ООО «ВДТ строй» Дмитрию Воронину суд назначил домашний арест.

Адвокат Александра Попелюха Ирина Шоч отказалась от комментариев. «Известия» также направили запрос в пресс-службу Агентства по страхованию вкладов.