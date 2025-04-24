Эксперты рассказали об изменениях в тратах россиян после свадьбы

Траты россиян значительно изменяются после свадьбы. Об этом исследователи редакции Т–Ж и аналитического проекта T-Data рассказали в четверг, 24 апреля.

«В месяц свадьбы траты женщин и мужчин на 35,6 и 43,4% выше средних. После — на повышенном уровне они остаются у 12,9% женщин и у 13,4% мужчин», — рассказали аналитики в беседе с Lenta.Ru.

После заключения брака пары начинают больше расходовать на детские товары, стройматериалы и товары для дома. При этом траты на одежду и обувь, кафе и рестораны сокращаются.

«После свадьбы траты женщин становятся более «мужскими», а траты мужчин — более «женскими». Например, доли трат на стройматериалы и автоуслуги у женщин вырастают на 19 и 33%. Траты на салоны красоты у мужчин вырастают на 6%, у женщин снижаются на 9%», — уточнили аналитики.

18 апреля руководитель и основатель свадебного агентства Мария Захарова рассказала, что, сыграв свадьбу не летом, можно сэкономить 15–30% бюджета, сообщает 360.ru.

В свою очередь, заммэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова рассказала 10 апреля о планах более 400 пар зарегистрировать брак 12 апреля в Москве, пишет «Москва 24».

Она отметила, что День космонавтики уже несколько лет подряд входит в число самых популярных дат для заключения брака. С 1961 года 12 апреля в столице поженилось более 12 тыс. пар, передает RT.

Ранее, 26 марта, «Известия» писали, что в среднем россияне начинают жить отдельно от родителей в 26 лет. Большинство, 41% из них, съезжает в съемную квартиру.

Четверть респондентов высказали мнение, что начинать жить отдельно нужно, только когда появляется собственная недвижимость. Еще 15% склоняются к тому, что съезжать от родителей стоит сразу после получения высшего образования, а 4% — сразу после совершеннолетия. Столько же, 4% участников опроса, видят смысл уезжать в собственное или съемное жилье после свадьбы. Еще 3% подчеркнули, что с этим можно подождать, пока в семье не появятся свои дети.

В то же время 12% россиян сошлись во мнении, что переезд не нужен и жить стоит всем вместе. Также 22% опрошенных считают, что каждая ситуация индивидуальна.