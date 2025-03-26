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Россияне назвали подходящее время для переезда от родителей

Опрос: большинство россиян начинают жить отдельно от родителей в 26 лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В среднем россияне начинают жить отдельно от родителей в 26 лет. Большинство, 41% из них, съезжает в съемную квартиру, говорится в результатах опроса компании «СберСтрахование», с которыми ознакомились «Известия» 26 марта.

Четверть респондентов высказали мнение, что начинать жить отдельно нужно только когда появляется собственная недвижимость. Еще 15% склоняются к тому, что съезжать от родителей стоит сразу после получения высшего образования, а 4% — сразу после совершеннолетия. Столько же, 4% участников опроса, видят смысл уезжать в собственное или съемное жилье после свадьбы. Еще 3% подчеркнули, что с этим можно подождать, пока в семье не появятся свои дети.

В то же время 12% россиян сошлись во мнении, что переезд не нужен и жить стоит всем вместе. Также 22% опрошенных считают, что каждая ситуация индивидуальна.

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В съемное жилье переехал 41% опрошенных, решивших жить самостоятельно. В собственную недвижимость или отданную им родителями — 36% участников опроса, еще 7% отметили, что отправились в свою квартиру, купленную в ипотеку. Согласно результатам опроса, раньше всех начинают жить отдельно от родителей молодые люди из Томска, Иркутска и Омска — в 24 года. Позже остальных — Пензы, Оренбурга и Набережных Челнов — в 28 лет.

Вместе с тем 76% респондентов считают ипотеку наиболее доступным вариантом обзавестись собственным жильем молодой семье, при этом 53% из них подчеркнули ценность финансовой помощи со стороны родителей. К возможности накопить на покупку собственного жилья без кредитов склоняются 6% респондентов, а получить его от государства — 5%. О том, что обзаводиться собственной недвижимостью необязательно и можно всегда жить в съемной квартире или доме, сказали 3% россиян.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что почти половина опрошенных россиян связывают свои планы в 2025 году с решением квартирного вопроса. Каждый восьмой (12%) планирует начать копить и откладывать деньги на покупку жилья, 10% респондентов планируют продать квартиру, говорится в результатах исследования компании Level Group.

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