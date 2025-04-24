Российские космонавты рассказали про адаптацию к жизни на МКС

На Международной космической станции (МКС) необходимо адаптироваться к постоянному уровню шума. Об этом 24 апреля заявил космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин на послеполетной конференции в Центре подготовки космонавтов.

«На самом деле к этому уровню шума на станции невозможно привыкнуть. Я пытался, но всё равно ты его замечаешь постоянно», — рассказал Овчинин.

Для того чтобы не слышать звук, космонавты надевают наушники, которые подавляют звук. Ими можно пользоваться постоянно.

«Когда приземляешься, попадаешь в тишину можно сказать, то это здорово, то есть на протяжении всего полета хочется послушать тишину», — отметил Овчинин.

Корабль «Союз МС-26» с космонавтами корпорации «Роскосмос» Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и астронавтом NASA Дональдом Петтитом 20 апреля приземлился в Казахстане. Экипаж работал в космическом пространстве с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025 года.