СМИ заявили об уязвимости шведских самолетов Saab 340 перед российскими

Шведские самолеты Saab 340 AEW&C, которые были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ), уязвимы перед российскими ракетами и авиацией. Об этом 24 апреля сообщило издание Military Watch Magazine (MWM).

«Уязвимость очень ценных, больших и неманевренных самолетов, таких как Saab 340, остается высокой, поскольку российские войска продемонстрировали, что даже небольшие самолеты размером с истребитель могут быть успешно атакованы в <...> воздушном пространстве», — сказано в публикации.

Уточняется, что российские ракеты классов «воздух – воздух» Р-37М и «земля – воздух» 40Н6 представляют особенно высокую опасность для этой модели шведских самолетов. Журнал добавил, что Saab 340 AEW&C уже совершил свой первый испытательный полет во Львовской области.

Ранее, 21 апреля, на Украине сообщили, что в страну прибыл самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Saab 340 AEW&C. Такой борт радиолокационной разведки способен обнаруживать корабли, самолеты и ракеты на дальности до 400 км и высоте до 6 км.