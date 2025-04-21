На Украине сообщили о прибытии первого шведского самолета-разведчика ASC 890
На Украину прибыл первый из двух обещанных Швецией самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и уже совершил тестовый полет над Львовом, пишет 21 апреля украинское агентство УНИАН.
Известно, что борт радиолокационной разведки Saab 340 AEW&C может обнаруживать корабли, самолеты и ракеты на дальности до 400 км и высоте до шести км.
«В минобороны Швеции считают, что эти самолеты предоставят Украине «совершенно новые возможности воздушной радиолокационной разведки», — говорится в Telegram-канале агентства.
О поставках Киеву двух самолетов ACS-890 объявили в мае 2024 года. Правительство Швеции, сообщая о новом пакете военной помощи Украине на сумму 13,3 млрд шведских крон (более $1,2 млрд), уточнило, что в него войдут два самолета ДРЛО ASC 890.
В июне того же года руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в комментарии «Известиям» предположил, что шведские самолеты ДРЛО недолго продержатся в воздушном пространстве Украины, так как станут целью России. Как заявил эксперт, они легко могут быть уничтожены дальнобойными зенитными ракетами системы С-400.