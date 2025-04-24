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В Молдавии обвинили власть в пренебрежении историей перед Днем Победы

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Фото: TASS/DUMITRU DORU
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Власти Молдавии вытирают ноги о священные исторические события, отказываясь предоставить главную площадь Кишинева для празднования Дня Победы. Об этом 24 апреля заявил лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу.

«Власть традиционно играет в двойные-тройные стандарты, заявив, что 9 Мая не будет праздноваться на центральной площади страны, что Дня Победы не будет. Они собрали там какой-то городок и <...> будут праздновать День Европы. <...> То, что происходит, в очередной раз доказывает, что власти в Кишиневе вытирают ноги о священные исторические события для Молдовы и для всего мира», — заявил Лунгу в беседе с журналистами.

Он подчеркнул необходимость компромисса с силовыми структурами и представителями правительства, чтобы граждане, отмечающие 9 мая День Победы, имели равные права с участниками мероприятий ко Дню Европы.

Политик предложил изменить время проведения мероприятий, чтобы удовлетворить интересы всех сторон, и призвал оппозицию объединиться ради «правды и справедливости».

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Ранее, 23 апреля, сообщалось, что власти Молдавии запретили проведение мероприятий в честь Дня Победы на главной площади Кишинева. 9 мая в республике будет отмечаться только День Европы. Для этих целей площадь Великого национального собрания планируется занять под организацию так называемого европейского городка.

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