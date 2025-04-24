Президент Польши признал необходимость уступок в переговорах со стороны Украины

Украине придется пойти на уступки в мирных переговорах с Россией. Об этом 24 апреля заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Euronews.

«Это должен быть компромисс. Я имею в виду де-факто этот мир должен сводиться к тому, <...> что каждой из них (сторон. — Ред.) будет необходимо пойти на уступки», — рассказал Дуда.

Он подчеркнул, что будущее мирное соглашение потребует компромиссов с обеих сторон. Дуда также выразил уверенность, что в урегулировании конфликта сможет помочь только президент США Дональд Трамп.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на различие позиций США, Европы и Украины по урегулированию конфликта. По его словам, Россия принимает участие в переговорах по разным каналам, которые являются «другим углом» процесса.