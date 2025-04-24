Audi лишилась «колец» специально для Китая

Компания Audi представила на Шанхайском автосалоне первую серийную модель суббренда AUDI, который пишется прописными буквами. Логотип соответствующий, шильдиков из привычных четырех колец у него нет. Об этом 24 апреля сообщил корреспондент «Известий».

Суббренд создан совместно с концерном SAIC специально для китайского рынка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков

Дебютной моделью AUDI стал пятидверный электромобиль Е5 Sportback. Он заимствует дизайн прошлогоднего концерта AUDI E. Длина новинки составляет 4870 мм при колесной базе 2950 мм.

Флагманская модификация имеет двухмоторную установку мощностью 787 л.с. (800 Нм), которая позволяет ускоряться до 100 км/ч за 3,4 секунды. Электромобиль базируется на 800-вольтовой архитектуре и способен за 10 минут восполнять энергозапас, которого хватит на 370 км пути.

Новинка имеет полноуправляемое шасси, продвинутые системы «автопилота», широкий 27-дюймовый экран во всю ширину передней панели, камеры вместо зеркал заднего вида. Продажи модели в Китае стартуют этим летом, цены пока не уточняются.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков

Ранее стало известно, что на автосалоне в Шанхае компания Chery представила новый флагманский внедорожник марки — Tiggo 9L.