В Москве подвели итоги II Всероссийского форума «Малая родина — сила России»

В Москве завершился II Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России». Национальный центр «Россия» собрал около 4 тыс. участников из всех регионов страны. С 21 по 23 апреля представители муниципалитетов, федеральных и региональных органов власти обсуждали повышение качества жизни на территориях, развитие муниципальных образований, внутри- и внешнеполитические вызовы.

Организатором мероприятия, который уже второй год проводится по поручению президента России Владимира Путина, выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ.

Второй год форум «Малая родина — сила России» является одним из самых важных событий для всех муниципальных образований страны. В ходе него представители местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и эксперты обмениваются опытом, делятся успешными практиками, находят пути решения самых разных проблем для того, чтобы улучшить качество жизни в муниципалитетах.

Одним из ключевых мероприятий форума стала церемония награждения победителей второй Всероссийской муниципальной премии «Служение». Ее вручают выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований. В этом году премия привлекла рекордные 41 313 заявок со всей России. Народное голосование за топ-100 участников проходило на портале «Госуслуги»: за номинантов отдали почти 1 млн голосов.

Премия была вручена в 10 номинациях. Награду в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине» глава государства вручил победителю лично. Им стал Владимир Таранцов, первый заместитель главы администрации, начальник управления безопасности администрации Вейделевского района Белгородской области. С первых дней специальной военной операции Таранцов взял на себя одну из самых сложных задач — обеспечение безопасности на приграничной территории. Через его район прошли более 6 тыс. беженцев: женщин, детей и пожилых людей.

«Очень горд получить эту награду из рук Верховного главнокомандующего. Это награда всех белгородцев, всех граждан нашего приграничья, они заслужили», — отметил победитель.

Обращаясь к участникам мероприятия, Путин отметил, что они посвятили себя нелегкому, но очень значимому делу. И оно уже стало для каждого из них настоящей жизненной миссией.

«Именно к вам люди в первую очередь идут за решением своих повседневных проблем, именно с вами связывают надежды на ощутимые, нужные им перемены к лучшему. Именно поэтому работа на муниципальном уровне — это и огромная ответственность, и настоящее призвание, и, подчеркну, важнейшая для государства, для нашего общества, прямо скажу, миссия. Это действительно служение, миссия», — заявил президент.

Форум стал ярким доказательством, что государство действительно ценит тех, кто посвятил свою жизнь служению Родине и народу. И дело не только в заветных статуэтках, которые получили лауреаты премии. В течение двух дней с утра и до вечера представителям муниципалитетов всех регионов страны была предоставлена уникальная возможность обменяться ценным опытом и услышать советы от старших коллег. В ходе панельных сессий и дискуссий главы даже самых отдаленных и небольших поселений могли напрямую озвучить свои просьбы и предложения министрам и представителям федеральной власти, а те, в свою очередь, тщательно фиксировали все обращения.

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева сообщила, что ассоциация сегодня готовит доклад правительству о состоянии дел в органах местного самоуправления. Для этого крайне важна обратная связь.

«Для нас важно видеть всю палитру изменений муниципалитетов страны. Поэтому мы проводили региональные дни в 16 субъектах страны, выстраиваем диалог между разными уровнями власти», — заявила Гусева.

В ходе панельной сессии «Новое качество жизни: жилье, благоустройство, инфраструктура» Гусева отметила значимость служения на муниципальном уровне: «Неважно, работаем мы в небольшом селе или в городе-миллионнике — всех нас объединяет служение своей земле, любовь к малой родине и стремление к ее развитию».

Тема поддержки ветеранов и участников СВО стала одной из самых эмоциональных. На тематической встрече «Сильнее стали» никто не сдерживал слез при виде героев спецоперации, их матерей и вдов. А на финальной песне «Родина-мать зовет» зал дружно встал, что было красноречивее любых слов. С 2022 года более 3,5 тыс. муниципальных служащих отправились добровольцами на СВО.

«Среди работников местных администраций есть и те, кто сам захотел участвовать в спецоперации, и те, кто проводил на передовую отцов, мужей, братьев и сыновей. Сегодня всë наше общество консолидировалось вокруг идеи взаимопомощи, поддержки героев, а фонд «Защитники Отечества» был создан специально для этого. За два года работы накоплен огромный опыт, который вызывает интерес. И мы готовы им делиться, чтобы улучшить созданную в стране систему поддержки ветеранов СВО и их близких», — рассказала статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Важные темы поднимались и на остальных встречах. Участники форума обсудили роль и место России в современном мире, народосбережение и демографическую политику, векторы культурного развития и подготовку кадров, поддержку фермерства и рациональное природопользование, муниципальные финансы и развитие школьной инфраструктуры, гражданские инициативы и многое другое.

«Именно руководители муниципалитетов непосредственно работают с гражданами и реализовывают национальные проекты, от их работы зависит благополучие людей», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Форум стал площадкой и для формирования новых международных связей. В ходе мероприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве ВАРМСУ с Гражданским альянсом Казахстана и Азиатским форумом мэров, что, безусловно, откроет новые перспективы для партнерства. За годы работы у ассоциации накоплен опыт использования передовых инструментов в области местного самоуправления, которым она готова поделиться с дружественными странами.

«Во многом именно муниципалитеты решают точечные задачи в условиях торговой войны. Они стали местными локомотивами, которые выводили за собой очень крупные проекты», — заявила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Как подчеркнула глава Иланского района Красноярского края Ольга Альхименко, все участники форума, находясь вместе, почувствовали себя настоящей командой благодаря поддержке на самом высшем уровне — главы государства.

«Мы сегодня — одна команда, чувствуется поддержка, плечо. Выступление Владимира Владимировича Путина заряжает, дает нам силы, уверенность в себе, и мы понимаем какие сегодня перед нами стоят важные вопросы. И мы вместе с нашими людьми стараемся их решать на нашей малой родине», — сказала Альхименко.

21 апреля, выступая на форуме, официальный представитель МИД РФ Захарова отметила, что ведомство готово помогать муниципалитетам развивать их международную деятельность. Она добавила, что МИД всегда будет рад помочь в такой работе регионам, назвав международную деятельность важной миссией муниципалитетов.