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В МИД РФ пообещали помочь муниципалитетам в развитии международной деятельности

Захарова: МИД готов помочь муниципалитетам в развитии международной деятельности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министерство иностранных дел России готово помогать муниципалитетам развивать их международную деятельность. Об этом 21 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на II всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».

«Всегда рады будем каким-то дополнительным образом оказать содействие этой работе», — сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос, ее слова приводит ТАСС.

Дипломат также назвала международную деятельность важной миссией муниципалитетов.

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Также в ходе форума «Малая родина — сила России» официальный представитель МИД РФ отметила, что страны Запада демонстрируют намерение решать только собственные экономические задачи, не умея составлять конкуренцию в торговле. Она подчеркнула, что опыт, который приобрела РФ за последние годы, находясь под санкционным давлением, является бесценным, поэтому его нужно развивать дальше.

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