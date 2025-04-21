В МИД РФ пообещали помочь муниципалитетам в развитии международной деятельности
Министерство иностранных дел России готово помогать муниципалитетам развивать их международную деятельность. Об этом 21 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на II всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».
«Всегда рады будем каким-то дополнительным образом оказать содействие этой работе», — сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос, ее слова приводит ТАСС.
Дипломат также назвала международную деятельность важной миссией муниципалитетов.
Также в ходе форума «Малая родина — сила России» официальный представитель МИД РФ отметила, что страны Запада демонстрируют намерение решать только собственные экономические задачи, не умея составлять конкуренцию в торговле. Она подчеркнула, что опыт, который приобрела РФ за последние годы, находясь под санкционным давлением, является бесценным, поэтому его нужно развивать дальше.