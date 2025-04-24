Движение на проспекте Маршала Жукова в Москве восстановлено после возгорания машины
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- Движение на проспекте Маршала Жукова в Москве восстановлено после возгорания машины
Движение транспорта на проспекте Маршала Жукова восстановлено после возгорания автомобиля. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила в четверг, 24 апреля.
«Движение на проспекте Маршала Жукова восстановлено», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Ранее в этот день сообщалось, что машина загорелась в районе дома 55, стр. 2, в первой полосе на проспекте Маршала Жукова, уточняется на сайте kp.ru.
Движение в районе ДТП было затруднено в направлении центра на 2,3 км, пишет «Москва 24». Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.