Нарышкин допустил возможность встречи с директором ЦРУ

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин анонсировал возможную встречу с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом. Об этом 24 апреля заявил Нарышкин.

«У нас состоялся телефонный разговор с коллегой, с директором Центрального разведывательного управления. Такой очень конструктивный разговор», — сказал он ТАСС.

По словам Нарышкина, он не исключает и возможность встречи.

12 марта пресс-бюро СВР сообщило, что Нарышкин обсудил с главой ЦРУ вопросы взаимодействия спецслужб. По словам директора СВР РФ, обе стороны договорились поддерживать регулярный контакт.