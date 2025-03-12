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Нарышкин обсудил с главой ЦРУ Рэтклиффом вопросы взаимодействия спецслужб

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Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев
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Директор службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом, в ходе которого обсуждалось взаимодействие спецслужб. Об этом 12 марта сообщает пресс-бюро СВР.

«Состоялся телефонный разговор Директора СВР России С.Е. Нарышкина с главой ЦРУ США Дж. Рэтклиффом. В ходе общения обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций», — указано в заявлении.

Уточняется, что они договорились поддерживать регулярный контакт для взаимного содействия по обеспечению международной стабильности и безопасности, а также для снижения конфронтации между Москвой и Вашингтоном.

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В последнее время взаимодействие РФ и США активизировалось. Первые переговоры между делегациям состоялись в одном из дворцов королевской семьи в Эр-Рияде 18 февраля. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что после этого отношения двух стран вошли в уникальный период развития.

Позже, 27 февраля, прошла встреча делегаций в Стамбуле. Она продлилась более шести часов и была посвящена работе дипмиссий двух государств в Вашингтоне и Москве.

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