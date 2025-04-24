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Суд приговорил генерала Ивана Попова к пяти годам колонии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Суд признал бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) России генерал-майора Ивана Попова виновным по делу о крупном мошенничестве и служебном подлоге. Его приговорили к пяти годам колонии. Об этом 24 апреля сообщил источник «Известий» в суде.

Согласно данным собеседника, Попова лишили воинского звания. Кроме того, ему назначили штраф в качестве дополнительного наказания в размере 800 тыс. рублей.

Уточняется, что фигурант будет отбывать наказание в колонии общего режима.

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Попова арестовали 17 мая 2024 года на два месяца, ему предъявили обвинения 24 мая. Следственный комитет (СК) РФ 23 мая попросил перевести его под домашний арест, однако 7 июня 2-й Западный окружной военный суд оставил Попова в СИЗО. СК РФ 4 июля добавил Попову служебный подлог в окончательную редакцию обвинения.

После Попова отправили под домашний арест. Его адвокат Сергей Буйновский 18 июля сообщил, что Попов обжаловал срок домашнего ареста, однако обжаловать смягчение меры пресечения не стал. Домашний арест неоднократно продлевался.

На заседании 16 октября фигурант не признал вину в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере.

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