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МИД обвинил Киев в провокации с оружием США во время пасхального перемирия

Захарова: Зеленский подставил США, использовав оружие во время перемирия
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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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Президент Украины Владимир Зеленский «как будто специально» подставил США, использовав американское оружие во время пасхального перемирия. Об этом 24 апреля заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что изначально украинский лидер отказался от предложения о перемирии, однако под давлением Запада согласился на него «только на словах». В результате, по данным Минобороны России, за 30 часов было зафиксировано 4,9 тыс. нарушений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, добавила Захарова, они обстреляли Курскую область при помощи дронов и ракет.

«Как будто специально Зеленский подставляет в том числе и американцев, используя именно американское оружие в ходе пасхальных праздников», — подчеркнула дипломат.

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Президент РФ Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военнослужащие должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны ВСУ.

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