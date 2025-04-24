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Эндокринолог рассказала о симптомах опухоли надпочечников

Врач Табеева: при опухоли надпочечников у человека может быть «мраморная» кожа
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Max 4e
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Эндокринолог, эксперт по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (ЕМС) Камиля Табеева 24 апреля рассказала о симптомах опухоли надпочечников. К ним она отнесла «мраморную» кожу, покраснение лица, ощущение внутренней дрожи, безосновательный страх, внезапное сильное потоотделение.

Врач объяснила, что феохромоцитома представляет собой гормонально активную опухоль надпочечника и образуется из специальных клеток, вырабатывающих адреналин и норадреналин. По ее словам, такое заболевание встречается у одного человека из 200 тыс.

Среди симптомов, которые встречаются чаще всего, — внезапное повышение систолического давления (давление на стенки сосудов во время сокращения сердечной мышцы), но могут быть и другие признаки, рассказала Табеева.

«Например, безосновательный страх, ощущение внутренней дрожи, бледность кожи или покраснение лица. Также из-за этого заболевания может наблюдаться «мраморная» кожа, внезапное сильное потоотделение», — сообщила врач «Газете.Ru».

По ее словам, если при нормальной массе тела у пациента наблюдается сахарный диабет и гипертония, то это может говорить об опухоли надпочечника.

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Врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова 27 марта назвала «Известиям» признаки проблем со щитовидной железой. Так, о нарушениях в работе органа могут говорить выпадение волос, сухость кожи, ломкость ногтей, анемия, появление отеков и изменения в менструальном цикле.

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