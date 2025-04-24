Шойгу отметил инициативы Китая по поиску мирного решения украинского конфликта
Китай выступает за необходимость устранить первопричины украинского конфликта и установить прочный долгосрочный мир. Об этом 24 апреля заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.
«В противовес воинственной риторике Запада Пекин призывает отказаться от эскалации и перейти к поиску решений, направленных на достижение долгосрочного устойчивого мира. Особо ценим, что Китай отмечает необходимость устранения первопричин конфликта», — сказал он в беседе с ТАСС.
Шойгу добавил, что Россия ценит усилия КНР в поиске способов мирно урегулировать конфликт на Украине. По его словам, Китай является ответственным членом международного сообщества, действующим на основе собственных решений.
Китайская журналистка Тун Сяохуа 20 апреля отметила стремление России к миру. По ее словам, объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие на Украине в честь Пасхи показало, что Москва действительно хочет мирного урегулирования конфликта.