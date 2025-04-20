Объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие на Украине в честь Пасхи показало, что Москва действительно нацелена на мирное урегулирование конфликта. Об этом 20 апреля сообщила китайская журналистка Тун Сяохуа.

«Это решение является жестом доброй воли российской стороны в политическом плане, показывающим, что Россия действительно хочет завершить конфликт. В политическом контексте это явная победа Путина на пути к миру», — сообщила она агентству «РИА Новости».

Сяохуа добавила, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на соблюдение перемирия только после вмешательства «западных покровителей из Лондона, Парижа и Берлина».

Ранее в этот день итальянский журналист Винченцо Лоруссо, с 2022 года освещающий ситуацию на Донбассе, подчеркнул важность предложенного Путиным пасхального перемирия. По словам журналиста, такое решение ставит в трудное положение европейскую пропаганду.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны украинских боевиков.