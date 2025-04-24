Жители Забайкальского края рассказали о природных пожарах в регионе
Природный пожар приблизился к поселку Усугли в Забайкальском крае, предпринимаются усилия для предотвращения дальнейшего продвижения огня. Местные жители 24 апреля рассказали «Известиям» об обстановке в регионе.
«Я никогда в жизни не видел такого большого, длинного пожара. На расстоянии 200 км практически выжжено всё. Едешь, и видно, что головешки либо дымятся, либо горят. Есть стволы, которые сгорели до самой макушки, выгорели целые поляны», — заявил житель поселка Усугли Александр Тылькевич.
Как сообщают жители Забайкалья в социальных сетях, на территории региона горит торф. Его практически невозможно потушить.
В пресс-службе МЧС РФ 23 апреля сообщили, что в Забайкальском крае введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера в лесах. Уточнялось, что в Забайкалье прибудут еще 100 сотрудников МЧС из регионов России для устранения лесных пожаров.