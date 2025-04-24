Коалиция из 12 штатов США подала в суд на администрацию Трампа из-за пошлин
Коалиция из 12 американских штатов подала иски в суд против администрации президента США Дональда Трампа с требованием отменить введенные им пошлины. Соответствующая информация 23 апреля опубликована на сайте пресс-службы губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул.
«Губернатор Кэти Хокул и генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня объявили, что штат Нью-Йорк и коалиция из 11 других штатов подали в суд на администрацию Трампа за незаконное введение беспрецедентных налогов для американцев в виде пошлин», — говорится в материале пресс-службы.
Уточняется, что введенные Трампом пошлины оказывают негативное влияние на экономику страны. По мнению Джеймс, такие меры американского лидера могут привести к росту инфляции и безработицы по всей стране.
«Безрассудные пошлины президента Трампа привели к резкому росту цен для потребителей и вызвали экономический хаос по всей стране. Нью-Йорк выступает против крупнейшего в американской истории повышения федеральных налогов», — приводит пресс-служба заявление Хокул.
Иск был подан в суд США по делам внешней торговли. Кроме Нью-Йорка, к нему также присоединились генеральные прокуроры Аризоны, Колорадо, Коннектикута, Делавэра, Иллинойса, Мэна, Миннесоты, Невады, Нью-Мексико, Орегона и Вермонта.
Телеканал NBC News сообщил 18 апреля, что состоятельные жители США всё чаще стали открывать счета в банках Швейцарии из-за экономической политики американского лидера. Отмечалось, что таким образом американцы пытаются диверсифицировать часть своих долларовых активов и создать «запасной аэродром» в Европе.