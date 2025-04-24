Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали у берегов северных Курил
Мир
В посольстве РФ предупредили о риске задержания в ФРГ ветеранов СВО
Общество
Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнего Новгорода
Экономика
ФНС собрала рекордную сумму с банкротов
Общество
Замглавы Россельхознадзора Кармазин освобожден от должности по своему желанию
Мир
FT узнала о планах Трампа освободить автопроизводителей от части пошлин
Мир
Axios сообщил о перепалке Маска и Бессента в Белом доме
Происшествия
Мирный житель пострадал в результате атаки дрона в Белгородской области
Происшествия
Губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении около 10 БПЛА над регионом
Мир
В Ереване ветераны и студенты приняли участие в международной акции «Сад памяти»
Наука и техника
В РФ создали первый отечественный эндоскоп
Общество
В Москве состоялась премьера фильма Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча»
Мир
СМИ узнали о попытке задержания Додика в Восточном Сараево
Мир
В Кремле пообещали проинформировать о возможной встрече Путина и Уиткоффа
Мир
Минобороны Дании сообщило о выделении более $48 млн на боеприпасы для Украины
Происшествия
Пожар на площади 200 кв. м произошел в частном доме в Кабардино-Балкарии
Мир
СМИ сообщили о выводе США своих военных с базы в сирийской провинции Эль-Хасака

Коалиция из 12 штатов США подала в суд на администрацию Трампа из-за пошлин

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Коалиция из 12 американских штатов подала иски в суд против администрации президента США Дональда Трампа с требованием отменить введенные им пошлины. Соответствующая информация 23 апреля опубликована на сайте пресс-службы губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул.

«Губернатор Кэти Хокул и генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня объявили, что штат Нью-Йорк и коалиция из 11 других штатов подали в суд на администрацию Трампа за незаконное введение беспрецедентных налогов для американцев в виде пошлин», — говорится в материале пресс-службы.

Уточняется, что введенные Трампом пошлины оказывают негативное влияние на экономику страны. По мнению Джеймс, такие меры американского лидера могут привести к росту инфляции и безработицы по всей стране.

«Безрассудные пошлины президента Трампа привели к резкому росту цен для потребителей и вызвали экономический хаос по всей стране. Нью-Йорк выступает против крупнейшего в американской истории повышения федеральных налогов», — приводит пресс-служба заявление Хокул.

Иск был подан в суд США по делам внешней торговли. Кроме Нью-Йорка, к нему также присоединились генеральные прокуроры Аризоны, Колорадо, Коннектикута, Делавэра, Иллинойса, Мэна, Миннесоты, Невады, Нью-Мексико, Орегона и Вермонта.

Какие крупные мировые компании больше всего пострадают из-за пошлин Трампа. Разбор

Телеканал NBC News сообщил 18 апреля, что состоятельные жители США всё чаще стали открывать счета в банках Швейцарии из-за экономической политики американского лидера. Отмечалось, что таким образом американцы пытаются диверсифицировать часть своих долларовых активов и создать «запасной аэродром» в Европе.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025