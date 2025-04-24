В РФ создали первый отечественный эндоскоп

Российские разработчики при участии Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) разработали первый отечественный эндоскоп. Как рассказали «Известиям» авторы проекта, сейчас эндоскопические исследования стали одним из самых распространенных видов лечебной высокотехнологичной диагностики, что связано с высоким уровнем информативности, возможности выявления онкологических заболеваний и новообразований на ранних стадиях.

Специалисты создали видеомодуль со светодиодным источником света для формирования изображения, видеопроцессор для обработки сигнала, программное обеспечение для повышения информативности формируемого изображения, а также для реализации всех сервисных функций, включая ведение базы данных пациентов.

Одним из важных шагов данной работы стало внедрение в новый эндоскоп хромоэндоскопического модуля для расширения функциональных возможностей устройства. Виртуальная хромоэндоскопия, то есть метод исследования органов желудочно-кишечного тракта, при котором слизистые окрашивают контрастными красителями для точной визуализации патологических участков, — важное направление повышения диагностической ценности изображений, предъявляемых врачу, рассказали разработчики. Этот метод упрощает диагностику патологий ЖКТ на ранних стадиях.

«Технологии виртуальной хромоэндоскопии есть у всех топовых зарубежных производителей эндоскопического оборудования, таких как Olympus, Storz, но это, конечно, закрытая информация. Мы разработали собственную инновацию, которая в некоторых аспектах даже превосходит существующие решения, поскольку она включает в себя четыре режима обработки изображения. В том числе уникальный режим, обеспечивающий комбинацию оптимального цветового контраста при сохранении естественной цветовой гаммы», — рассказала «Известиям» декан факультета радиотехники и телекоммуникаций (ФРТ), заведующая кафедрой телевидения и видеотехники (ТВ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Наталия Обухова.

На данный момент разрабатывается программный модуль для ранней диагностики кишечной метаплазии желудка (предраковое состояние, связанное с негативными изменениями клеток эпителия желудка).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Внутренний НИР: ученые разработали первый отечественный эндоскоп