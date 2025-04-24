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Axios сообщил о перепалке Маска и Бессента в Белом доме

Axios: Илон Маск и Скотт Бессент устроили перепалку в Белом доме
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск и американский министр финансов Скотт Бессент устроили словесную перепалку в Белом доме. Об этом 23 апреля сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«На прошлой неделе в Белом доме Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент в присутствии президента [США Дональда] Трампа и других чиновников устроили перепалку на повышенных тонах во время спора о Налоговой службе США», — говорится в материале портала.

Разногласия между политиками начались еще на этапе формирования текущей администрации США после победы Трампа. В частности, изначально Маск продвигал идею назначить на пост главы минфина Говарда Латника, а не Бессента, пишет портал.

По информации издания, на прошлой неделе Бессент обвинил Маска в завышенных обещаниях и недостаточном сокращении бюджета, на что глава DOGE назвал министра финансов «агентом Сороса» и обвинил его в управлении «провалившимся хедж-фондом».

«В этот раз спор был настолько жарким, что одному из помощников пришлось разнимать Бессента и Маска», — говорится в публикации.

Сотрудничество Трампа и Маска может прекратиться? Разбор

Маск 22 апреля сообщил о сокращении своего участия в работе в департаменте эффективности правительства США из-за падения прибыли его компании Tesla. По словам предпринимателя, он продолжит свою деятельность в департаменте, уделяя ей не более двух дней в неделю.

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