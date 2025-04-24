Минобороны Дании сообщило о выделении более $48 млн на боеприпасы для Украины
Датское правительство приняло решение выделить Эстонии около 317 млн крон ($48,1 млн) на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом 23 апреля сообщили на сайте пресс-службы министерства обороны Дании.
«Украина испытывает острую потребность в непрерывных поставках артиллерийских боеприпасов различного калибра. В рамках XXV пакета пожертвований было решено профинансировать поставку различных видов артиллерийских боеприпасов через Эстонию на сумму около 317 млн крон», — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, датский министр обороны Троэльс Поульсен уточнил, что государство уже подтвердило готовность поддерживать Украину. По его словам, Дания и Эстония должны оказывать поддержку киевскому режиму и в других областях, в частности в укреплении IT-безопасности.
22 апреля сообщалось о том, что Великобритания заключила контракты на сумму $40,1 млн на поставку Украине беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Уточнялось, что соответствующие документы заключены в рамках сотрудничества с Новой Зеландией.