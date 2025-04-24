В посольстве РФ предупредили о риске задержания в ФРГ ветеранов СВО
Власти ФРГ имеют юридическую возможность арестовать граждан России, участвовавших в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом предупреждает посольство России в Германии.
«УК ФРГ формально не предусматривает ответственности за участие в конфликтах за рубежом. В то же время для преследования участников боевых действий теоретически могут применяться другие смежные основания: §109h «Вербовка на военную службу в интересах иностранного государства», §129b «Зарубежные криминальные и террористические организации», §140 «Поощрение и одобрение преступлений» (в этом качестве здесь трактуют проведение СВО, включая ношение символов Z, V и прочее)», — заявили в посольстве РФ в ФРГ.
Широкое поле для произвола в отношении участников СВО, особенно с учетом тиражируемых в республике фейков о «преступлениях российской армии», открывают возможные обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности, отмечают дипломаты. Власти Германии придерживаются линии на обеспечение экстерриториальной подсудности по таким делам, подчеркнули в посольстве.
«О случаях задержания либо депортации германскими властями граждан России, участвовавших в СВО, посольству неизвестно. Тем не менее рекомендовали бы учитывать такую возможность в условиях насаждаемой в ФРГ агрессивной антироссийской атмосферы», — отметили в диппредставительстве.
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