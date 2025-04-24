Акции ареста: посольства предупредили россиян о рисках задержания в ЕС

Бывшие участники российской спецоперации на Украине могут быть арестованы в Евросоюзе. Посольство РФ в ФРГ предупреждает, что ветераны СВО рискуют оказаться задержанными в Германии, для их преследования могут применяться по меньшей мере три статьи Уголовного кодекса республики. Кроме того, задержать гражданина РФ могут в Нидерландах, например, по запросу властей Украины. В экспертном сообществе отмечают, что в подобных случаях власти государств ЕС будут ориентироваться на национальное законодательство, а не на европейские нормы. О рисках для россиян в Евросоюзе и о том, как наши граждане могут быть там защищены, — в материале «Известий».

Риски задержания граждан РФ в Европе

Власти ФРГ имеют юридическую возможность арестовать граждан России, участвовавших в СВО на Украине. Об этом предупреждает посольство России в Германии.

— УК ФРГ формально не предусматривает ответственности за участие в вооруженных конфликтах за рубежом. В то же время для преследования участников боевых действий теоретически могут применяться другие смежные основания: §109h «Вербовка на военную службу в интересах иностранного государства», §129b «Зарубежные криминальные и террористические организации», §140 «Поощрение и одобрение преступлений» (в этом качестве здесь трактуют оправдание СВО на Украине, включая ношение символов Z, V и прочее), — заявили «Известиям» в посольстве РФ в ФРГ.

Широкое поле для произвола в отношении участников СВО, особенно с учетом тиражируемых в республике фейков о «преступлениях российской армии», открывают возможные обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности, отмечают дипломаты. Власти Германии придерживаются линии на обеспечение экстерриториальной подсудности по таким делам.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Harry Haertel

В 2002 году в ФРГ принят и введен в действие так называемый Международный уголовный кодекс, который наделил германские судебные органы правом осуществлять преследование за подобные преступления вне зависимости от места совершения и гражданства обвиняемых. После начала украинского конфликта федеральная прокуратура и минюст ФРГ объявили об открытии «структурного расследования российских военных преступлений» на Украине и начале сбора информации и доказательств. В прокуратуре с этой целью сформировано отдельное подразделение, рассказали в российском диппредставительстве.

— О случаях задержания либо депортации германскими властями граждан России, участвовавших в СВО, посольству неизвестно. Тем не менее рекомендовали бы учитывать такую возможность в условиях насаждаемой в ФРГ агрессивной антироссийской атмосферы, — добавили в диппредставительстве.

Схожая ситуация наблюдается в Нидерландах. Российское посольство в королевстве сообщает, что хотя уголовное законодательство страны едва ли может быть применимо к гражданам РФ за сам факт участия в СВО, риски задержаний и преследований имеются.

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— При анализе соответствующих рисков необходимо учитывать существующий на Западе общественно-политический контекст, в рамках которого безосновательно разгоняется тезис о якобы совершении Вооруженными силами Российской Федерации «военных преступлений». Подобные инсинуации неоднократно озвучивались и Нидерландами, в том числе относительно событий в Буче в марте 2022 года, — заявили «Известиям» в посольстве РФ в Гааге.

Дипломаты предупреждают: необходимо учитывать, что международное право позволяет устанавливать государству уголовную юрисдикцию в соответствии с универсальным принципом («универсальная юрисдикция»), когда речь идет о международных преступлениях, к категории которых традиционно относят и военные.

— Запрет же на исчисление сроков давности применительно к военным преступлениям фактически делает риски гипотетического привлечения российских граждан к уголовной ответственности за якобы военные преступления на Украине бессрочными, ставя их в ощутимую зависимость от политической конъюнктуры. Уголовно-правовые механизмы преследования лица за военные преступления в рамках универсальной юрисдикции в Нидерландах имеются, — сказали в посольстве РФ.

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn/Global Look Press

Следует также учитывать, что нидерландское уголовно-процессуальное законодательство в принципе позволяет осуществлять преследование в отсутствие обвиняемого (in absentia), хотя такая опция и остается объектом целого ряда серьезных правоограничений. Кроме того, суд, рассматривая дела о военных преступлениях, будет обязан изучить целый комплекс вопросов, связанных со статусом преследуемого лица с точки зрения международного гуманитарного права и тем, обладает ли оно «привилегией комбатанта».

В посольстве РФ также не исключают ситуацию, при которой гражданин РФ, принимавший участие в СВО и оказавшийся в Нидерландах, может быть обвинен в «военных преступлениях» украинскими властями.

— При таком сценарии украинская сторона с высокой долей вероятности может попытаться задействовать механизмы Интерпола с целью объявления лица в международный розыск либо обратиться к международно-правовым договорам о выдаче и взаимной правовой помощи, сторонами которых являются Нидерланды и Украина, — указали российские дипломаты.

Пока РФ не фиксировала случаев задержания в Нидерландах граждан России за участие в СВО. «Известия» обратились в МВД Германии и Нидерландов с вопросом, возможно ли задержание гражданина РФ за факт участия в спецоперации.

Интерпретация санкций Евросоюза

Ситуацию с въездом в ЕС ветеранов СВО «Известиям» прокомментировали в Еврокомиссии.

— Что касается ограничений на въезд: Шенгенский кодекс о границах определяет условия, при которых отказ во въезде на законных основаниях возможен в индивидуальном порядке. Например, российские граждане, на которых распространяются санкции ЕС, были внесены в список лиц, которым запрещен въезд в Шенгенскую информационную систему. Решение о том, может ли то или иное лицо въехать в государство-член ЕС, принимается национальными властями в каждом конкретном случае, — сообщили в Еврокомиссии, отвечая на вопрос, имеют ли граждане РФ, участвовавшие в СВО, право посещать страны ЕС.

В Брюсселе также пояснили, что решения об аресте, заключении под стражу или возбуждении уголовных дел в отношении тех или иных лиц будут приниматься в соответствии с законодательством государств-членов ЕС.

— Это вопрос к национальным властям, — сказали в ЕК.

Доктор публичного права, президент Ассоциации «Комитас Генциум Франция-Россия», приглашенный профессор МГУ Карин Беше-Головко также подчеркивает, что при возможном задержании гражданина РФ власти стран ЕС, вероятнее всего, будут ориентироваться на национальное, а не европейское право.

— У Евросоюза нет своих органов, которые могут осуществить задержание, — заявила она в разговоре с «Известиями». — Здесь всё зависит от национального законодательства и политической воли правящих элит государств ЕС. При этом возникает вопрос, на каком основании происходит задержание. Формально европейские страны не находятся в состоянии войны с Россией, поэтому они могут задерживать российских граждан исключительно когда те нарушают национальное законодательство, а не потому, что они русские.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Michael Gstettenbauer

Юрист отмечает, что в целом миграционное законодательство в странах ЕС регулируется именно национальным правом, а не общеевропейскими нормами.

— Евросоюз дает рекомендации, старается оказать влияние, но всё-таки всё зависит от национального законодательства, — констатирует Карин Беше-Головко.

Вместе с тем эксперт отмечает, что страны Европы могут «творчески» интерпретировать санкции Евросоюза. Так, в 2023 году немецкие таможенники, ссылаясь на регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 года № 833/2014, стали конфисковывать автомобили с российской регистрацией. В статье 3i этого регламента был прописан запрет на импорт на территорию ЕС ряда товаров (грузов), включая машины. Однако аргументы, что в данном случае речь шла не о ввозе товаров, предназначенных для продажи, а о частной собственности, временно используемой в личных целях и на законных основаниях, во внимание не принимались. Вскоре аналогичные запреты приняли в других странах ЕС, в частности Финляндии, Польше, балтийских республиках.

Фото: Global Look Press/IMAGO/S. Ziese

Примером творческого применения европейского законодательства на национальном уровне может также служить ситуация вокруг давления на российские СМИ в ЕС. Так, в 2019–2020 годах в балтийских странах была фактически запрещена работа агентства Baltnews, а также Sputnik. Эти СМИ входят в международную медиагруппу «Россия сегодня». По версии Латвии, Литвы и Эстонии, на «Россию сегодня» распространяются персональные санкции Евросоюза против гендиректора организации Дмитрия Киселева. Российский МИД назвал подобный подход к ситуации неприемлемым, поскольку санкции затрагивают только Киселева и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с его медиахолдингом.

Дискриминация россиян и русских по политическим мотивам касается не только простых граждан, но даже дипломатов. Так, по информации газеты Bild, власти Бранденбурга не намерены допускать к участию в мероприятиях в честь 80-летия Победы, посвященных разгрому нацистской Германии, посла РФ в стране Сергея Нечаева. Дипломату пригрозили выдворением при появлении на церемонии.

Как действовать россиянам в случае задержания

Более чем за 10 лет ЕС ввел против РФ по меньшей мере 19 пакетов санкций (три — с 2014 по 2021 год и 16 — с начала СВО). При этом не исключено, что при возможном задержании граждан РФ за участие в спецоперации национальные правительства смогут сослаться на санкции ЕС. Член СПЧ при президенте РФ, профессор МГИМО Элина Сидоренко подчеркивает, что в случае непредвиденных ситуаций граждане РФ должны обращаться в российские диппредставительства в странах союза.

— Если мы говорим в целом о международной защите россиян глобально, то в первую очередь, конечно, это консульская помощь. Здесь будет оказана любая, в том числе юридическая консультация. То есть российские граждане могут прийти и обратиться за этой помощью. Российские власти через дипкорпус выделят под это защитника, и он будет сопровождать нашего гражданина на всех стадиях судебного процесса, — заявила она «Известиям».

Посольство РФ в Берлине, Германия. Фото: TASS/DPA/Carsten Koall

Кроме того, у гражданина РФ есть возможность обратиться в международные организации, отмечает эксперт.

— Мы не берем сейчас Европейский суд по правам человека, но глобально гражданин может обратиться в любые международные правозащитные организации, существующие комитеты, подкомитеты ООН и представительства на территории Европы. Здесь такого рода механизмы тоже эффективны, — добавила она.

Наконец, россиянин может получить судебную защиту в местных судах.

Фото: ТАСС/Погиба Александра/Создано ИИ

— Граждане РФ, обратившись в консульские службы, получают действительно профессиональную юридическую помощь. И весь пакет, в том числе и бесплатная юридическая помощь, им будет в этой части оказан. Поэтому, пока не закрыто наше представительство на территории страны, дипломатические отношения сохраняются, а в их рамках в обязательном порядке будет оказываться помощь, — отметила она.

Кроме того, в ЕС действует множество правозащитных НКО, которые могут оказать юридическую помощь людям, находящимся под стражей, отметила Элина Сидоренко.