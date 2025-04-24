Реклама
Прямой эфир
Общество
Авдеев заявил о постепенной нормализации ситуации в Киржачском районе
Мир
В посольстве РФ предупредили о риске задержания в ФРГ ветеранов СВО
Происшествия
В Новгородской области подросток получил ножевое ранение в драке на стадионе
Экономика
ФНС собрала рекордную сумму с банкротов
Общество
Замглавы Россельхознадзора Кармазин освобожден от должности по своему желанию
Мир
FT сообщила о планах Европы склонить Киев к территориальным уступкам
Мир
В Белом доме указали на ошибочную стратегию Зеленского в мирных переговорах
Происшествия
Мирный житель пострадал в результате атаки дрона в Белгородской области
Армия
Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Черным морем и Курской областью
Мир
В Ереване ветераны и студенты приняли участие в международной акции «Сад памяти»
Происшествия
Мужчина погиб в результате детонации взрывного устройства в Белгородской области
Общество
В Москве состоялась премьера фильма Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча»
Мир
Посол России в Лондоне заявил о понимании США недоговороспособности Киева
Мир
В Кремле пообещали проинформировать о возможной встрече Путина и Уиткоффа
Мир
Белый дом исключил одностороннее снижение пошлин на китайские товары
Происшествия
Пожар на площади 200 кв. м произошел в частном доме в Кабардино-Балкарии
Общество
Россиян предупредили о штрафах от 5 тыс. рублей за установку мангала на балконе

ФНС собрала рекордную сумму с банкротов

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Поступления в бюджет от процедур банкротства увеличились на 26% в 2024 году по сравнению с 2023-м. Они достигли 252 млрд рублей, говорится в докладе «Итоги деятельности ФНС», с которым ознакомились «Известия». Это рекорд по крайней мере с 2015 года (более ранней статистики налоговая не приводит).

В конечном расчете: россиянам без суда списали впятеро больше долгов
Почему число несостоятельных граждан резко выросло в 2024-м и есть ли здесь риски

В ФНС рассказали «Известиям», что увеличение доходов бюджета от банкротств связано с ростом поступлений от согласительных процедур (то есть по мировым соглашениям с должниками) на 43%, до 42 млрд рублей.

Но существуют и другие причины. Так, количество корпоративных банкротств в России за три квартала 2024 года взлетело на четверть, отметил юрист Александр Хаминский, ссылаясь на данные «Федресурса». При этом налоговые органы стали чаще инициировать разбирательства о несостоятельности фирм, добавил он.

Также рост поступлений может быть связан с уходом зарубежных компаний из РФ, считает управляющий партнер BBNP, член московской «Деловой России» Максим Барашев. Среди них, например, российские дочки Google, Oracle и General Motors.

Многие отечественные компании также не справляются с выплатами по кредитам. Например, в 2024-м арбитражный суд Москвы признал банкротом «Ральф Рингер» за долги свыше 20,7 млн рублей.

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), на компании, у которых есть проблемы с обслуживанием долга, приходится 30% рынка, тогда как в 2023-м этот показатель был 12%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мы идем взыскать: ФНС собрала рекордную сумму с банкротов

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025