ФНС собрала рекордную сумму с банкротов

Поступления в бюджет от процедур банкротства увеличились на 26% в 2024 году по сравнению с 2023-м. Они достигли 252 млрд рублей, говорится в докладе «Итоги деятельности ФНС», с которым ознакомились «Известия». Это рекорд по крайней мере с 2015 года (более ранней статистики налоговая не приводит).

В ФНС рассказали «Известиям», что увеличение доходов бюджета от банкротств связано с ростом поступлений от согласительных процедур (то есть по мировым соглашениям с должниками) на 43%, до 42 млрд рублей.

Но существуют и другие причины. Так, количество корпоративных банкротств в России за три квартала 2024 года взлетело на четверть, отметил юрист Александр Хаминский, ссылаясь на данные «Федресурса». При этом налоговые органы стали чаще инициировать разбирательства о несостоятельности фирм, добавил он.

Также рост поступлений может быть связан с уходом зарубежных компаний из РФ, считает управляющий партнер BBNP, член московской «Деловой России» Максим Барашев. Среди них, например, российские дочки Google, Oracle и General Motors.

Многие отечественные компании также не справляются с выплатами по кредитам. Например, в 2024-м арбитражный суд Москвы признал банкротом «Ральф Рингер» за долги свыше 20,7 млн рублей.

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), на компании, у которых есть проблемы с обслуживанием долга, приходится 30% рынка, тогда как в 2023-м этот показатель был 12%.

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