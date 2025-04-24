Штраф за незаконное трудоустройство мигрантов хотят повысить до 2 млн рублей. Как выяснили «Известия», такой законопроект 24 апреля будет внесен в Госдуму главой партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

«В условиях постоянного роста цен и заработных плат действующие размеры штрафов утратили свою актуальность, что требует их пересмотра и приведения в соответствие с реальной экономической ситуацией. В начале 2024 года максимальная зарплата мигрантов на производстве достигала 105 тыс. рублей в месяц, а уже к лету она выросла почти до 150 тыс. рублей», — объясняется необходимость меры в пояснительной записке к законопроекту, которая есть у «Известий».

Там подчеркивается, что инициатива направлена на корректировку штрафных санкций с учетом роста зарплаты мигрантов и инфляции, произошедшей с момента последнего масштабного пересмотра данных норм в 2016 году.

«Предлагаю в несколько раз увеличить штрафы за трудоустройство мигрантов без разрешения на работу. Для должностных лиц – до 350 тыс. рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей», — сообщил «Известиям» Миронов.

Он также отметил, что в последнее время из-за инфляции законодатели увеличили некоторые штрафы в других сферах. Например, в 2023 году были повышены санкции за нарушения, связанные с обработкой персональных данных. С января этого года — за нарушение ПДД, а в феврале 2025 года Госдума приняла решение об увеличении штрафов за продажу несовершеннолетним табачной продукции.

«Санкции за незаконное трудоустройство мигрантов на фоне инфляции не повышались, и мы считаем обоснованным проведение «индексации». Считаю, что принятие законопроекта позволит восстановить превентивную функцию административных штрафов и сократит масштабы незаконного приема мигрантов на работу в России», — пояснил депутат.

Ранее, 14 апреля, сообщалось, что в России хотят запретить мигрантам, внесенным в реестр контролируемых лиц МВД России, оформляться в качестве самозанятых. Согласно документу, который есть у «Известий», речь идет о мигрантах, не имеющих законных оснований для нахождения в стране, поэтому они не должны иметь права применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».