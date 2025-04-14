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В России хотят запретить мигрантам оформляться в качестве самозанятых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В России хотят запретить мигрантам, внесенным в реестр контролируемых лиц МВД России, оформляться в качестве самозанятых. Как выяснили «Известия», такой законопроект 14 апреля планируется внести в Госдуму депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

Согласно документу, который есть у «Известий», речь идет о мигрантах, не имеющих законных оснований для нахождения в стране, поэтому они не должны иметь права применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

По мнению авторов инициативы, мера позволит усилить государственный контроль за мигрантами и их деятельностью на территории страны, а также защитит интересы российских граждан.

«В июне прошлого года Госдума приняла законопроект, который лишил возможности иностранцев, включенных в реестр контролируемых лиц, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, в феврале данная норма уже вступила в силу. Мы поддержали эту меру: мигранты, грубо нарушающие наше законодательство, а другие в реестр МВД не попадают, должны быть лишены права зарабатывать здесь. Мы решили пойти дальше и распространить аналогичный запрет на мигрантов, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», то есть являющихся самозанятыми. Возможность платить сниженный налог была разработана в первую очередь для российских граждан, различных мастеров и специалистов, работающих на себя во благо общества и страны, а не для малообразованных приезжих, которые к тому же пренебрегают законами в нашей стране», — пояснил Леонид Слуцкий.

С 5 февраля 2025 года в России действует запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя иностранцам или лицам без гражданства, сведения о которых включены МВД в реестр контролируемых лиц. Однако никаких запретов или ограничений для самозанятых мигрантов, включенных в данный реестр, в действующем законодательстве не установлено.

При этом, как поясняют авторы законопроекта, тысячи мигрантов, работающих в России курьерами или водителями, охотно оформляют себе самозанятость, чтобы платить налог по сниженной ставке.

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В пресс-службе МВД заявили «Известиям» 3 апреля о том, что в России выросло число легальных трудовых мигрантов — в 2024 году людям из государств, с которыми у РФ установлен визовый режим, а также лицам без гражданства выдали 138 тыс. разрешений на работу (+40% к аналогичному периоду 2023-го).

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