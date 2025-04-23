Замглавы Россельхознадзора Кармазин освобожден от должности по своему желанию
Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин уволен с работы по собственному желанию, соответствующее распоряжение 21 апреля подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ 23 апреля размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Кармазина Антона Павловича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по его просьбе», — говорится в тексте.
На посту заместителя главы Россельхознадзора Кармазин находился с 2020 года.
10 апреля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко ушел в отставку по собственному желанию. Он уточнил, что провел встречу с Ткаченко, по итогам которой тот написал заявление, попросив освободить его от должности. Временно исполняющим его обязанности назначен Владимир Ким.