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Замглавы Россельхознадзора Кармазин освобожден от должности по своему желанию

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Фото: fsvps.gov.ru
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Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин уволен с работы по собственному желанию, соответствующее распоряжение 21 апреля подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ 23 апреля размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Кармазина Антона Павловича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по его просьбе», — говорится в тексте.

На посту заместителя главы Россельхознадзора Кармазин находился с 2020 года.

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10 апреля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко ушел в отставку по собственному желанию. Он уточнил, что провел встречу с Ткаченко, по итогам которой тот написал заявление, попросив освободить его от должности. Временно исполняющим его обязанности назначен Владимир Ким.

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