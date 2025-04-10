Глава администрации Феодосии ушел в отставку по собственному желанию

Главы администрации Феодосии Игорь Ткаченко ушел в отставку по собственному желанию. Об этом 10 апреля сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Провел встречу с главой администрации города Феодосии Игорем Николаевичем Ткаченко, по итогам которой он написал заявление об увольнении по собственному желанию», — сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

Уточняется, что временно исполняющим обязанности главы администрации назначен Владимир Ким. Он будет занимать эту должность до завершения конкурса на замещение поста руководителя городской администрации, дополняет «Газета.Ru».

Ранее, 28 января, городская дума Ростова-на-Дону приняла отставку главы администрации города Алексея Логвиненко. Отмечалось, что он ушел в отставку по собственному желанию.