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Экономист оценила выгодность вложения в золото

Экономист Анисимова: вложения в золото не являются универсальным решением
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Фото: TASS/DPA/Sven Hoppe
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Экономист Анна Анисимова рассказала, что вложения в золото не стоит рассматривать в качестве универсального решения, поскольку цены на драгоценный металл могут колебаться под влиянием различных внешних факторов.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 23 апреля, она рассказала, что одним из важным факторов покупки драгоценного металла у населения является психологическая составляющая. Так, наличие монет или слитков ассоциируется с ощущением большей защищенности по сравнению с виртуальными инвестициями.

Стоимость золота же зависит от монетарной политики крупных центробанков и от геополитических рисков. Помимо этого, значительной остается маржа между покупкой и продажей слитков. Это делает невыгодными краткосрочные спекуляции в этом сегменте.

По словам Анисимовой, вложения в золото в большей степени оправданы для тех, кто ищет средство долгосрочной защиты сбережений. Как возможность быстрого заработка, этот способ рассматривать не стоит.

«Этот инструмент работает на дистанции и требует не столько активного управления, сколько стратегического подхода: покупка во время относительной коррекции и удержание в периоды роста», — заключила эксперт.

Вечная ценность: мировые ЦБ спешно закупают золото перед вводом пошлин
Тем не менее возвращения привязки валют к драгметаллу пока не ожидается

22 апреля финансовый аналитик Степан Демура заявил, что повышение цены золота в мире коррелирует с массовым импортом драгметалла в США и индексом политической нестабильности, пишет 360.ru.

В тот же день стоимость фьючерса золота вновь обновила исторический максимум, преодолев отметку $3500 за тройскую унцию. По данным биржи Comex на 6:30 мск, цена золота выросла до $3500,1 за унцию, пишет RT. К 06:35 мск цена на золото скорректировалась, драгоценный металл торговался на уровне $3 495,6 за унцию. Позже цены замедлили рост, в 06:45 по Москве металл торговался на уровне $3499,7, сообщает НСН. Ранее стоимость золота превысила $3350 за тройскую унцию. 16 апреля цена на драгоценный металл поднялась до $3354,9, отмечает Life.ru.

18 апреля стало известно, что в 2024 году россияне увеличили траты на золотые изделия с бриллиантами на 25% по сравнению с 2023-м. При этом средняя стоимость типового золотого кольца с бриллиантом увеличилась на 23–28%. Эксперты отметили, что это напрямую связано с удорожанием металла на мировом рынке.

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