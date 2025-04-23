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Восемь детей госпитализированы после ДТП с автобусом в Севастополе
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Пострадавших при ДТП в Севастополе детей выпишут из больницы 24 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Дети из международного детского центра (МДЦ) «Артек», пострадавшие при ДТП в Севастополе, находятся в стабильном состоянии, их выпишут из больницы утром 24 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе педучреждения.

«Утром 24 [апреля] запланирована выписка пострадавших ребят. В настоящее время они остаются под наблюдением врачей», — указано в сообщении.

Представитель учреждения уточнила, что восемь госпитализированных детей получили легкие травмы. По состоянию на 18:00 мск, их состояние оценивалось как стабильное, удовлетворительное. В «Артеке» уточнили, что медперсонал МДЦ находится на связи с севастопольскими врачами.

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Об аварии напротив дома №45 по улице Гоголя в Севастополе днем 23 апреля сообщили в пресс-службе местной полиции. Уточнялось, что 53-летний водитель автобуса Scania неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем Honda. В результате удара легковушку отбросило на ехавший впереди автомобиль BMW.

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