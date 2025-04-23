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Кардиолог назвал первый признак проблем с сердцем

Кардиолог Ашихмин: на проблемы с сердцем укажут трудности при нагрузке
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Evgeniia Gordee
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Терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин рассказал, какой признак может указать на наличие проблем с сердцем.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 23 апреля, он указал на то, что симптомы чаще всего не связаны с гипертонией, повышением давления и головной болью. Первым признаком проблем с сердцем является снижение переносимости физической нагрузки. В процессе, в том числе, может появиться резкая боль в грудной клетке.

Ашихмин призвал проходить диспансеризацию, контролировать уровень липидов и не ждать появления симптомов, регулярно проверяясь у врача.

По словам специалиста, для профилактики следует регулярно проверять уровень глюкозы и холестерина, отслеживать массу тела и давление, а также придерживаться средиземноморской диеты. Так, например, холестерин должен быть ниже показателя 3.0, если он выше, то это говорит о нарушении липидного обмена. Артериальное давление должно быть не выше 130 на 80. Уровень глюкозы не должен превышать 5,5. Также важно контролировать вредные привычки.

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Ранее в этот день профессор-кардиолог Филипп Копылов в беседе с сайтом kp.ru рассказал, что изменение образа жизни — эффективный способ снизить давление. По его словам, по международным стандартам рекомендуется не менее 150 минут двигательной активности в неделю. Желательно уделять этому 40–60 минут ежедневно, отмечает 360.ru.

В этот же день врач-кардиолог Людмила Палаткина предупредила, что резкое нарастание физической нагрузки опасно для пожилых людей. В беседе с Life.ru она рассказала, что при резком повышении активности у пожилых людей могут случиться гипертонические кризы. Также из-за общей слабости и утомляемости есть риск упасть и получить перелом. Кроме этого, присутствует опасность появления болей в груди или даже инфаркта, риск образования тромбов, пишет RT.

Ранее в апреле врач-кардиолог Наталия Золотарева предупредила, что вейпинг и курение ускоряют образование атеросклеротических бляшек и провоцируют спазм артерий. Кроме того, к проблемам с сердцем может привести нездоровое питание и стресс.

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