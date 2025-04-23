В Киеве раскрыли итоги встречи в Лондоне по конфликту на Украине
Встреча представителей Украины, Великобритании, Франции и Германии в Лондоне завершилась договоренностью о дальнейших консультациях. Об этом 23 апреля сообщил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Он уточнил, что помимо него украинскую сторону на встрече представил глава МИД Украины Андрей Сибига и глава Минобороны страны Рустем Умеров. От других стран во встрече приняли участие советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Джонатан Пауэлл, советник президента Франции Эммануэль Бонн и советник немецкого канцлера по иностранным делам и политике безопасности Йенс Плётнер.
«Договорились о дальнейших регулярных консультациях-для достижения главной цели: справедливого мира для Украины», — написал Ермак в Telegram-канале.
По его словам, стороны подчеркнули преданность мирным усилиям президента США Дональда Трампа.
Днем 23 апреля телеканал Sky News сообщил, что министры иностранных дел ФРГ, Франции и Великобритании отказались от участия в саммите по Украине в Лондоне. Своими действиями они понизили статус мероприятия до более низкого уровня. Уточняется, что глава МИД Украины Андрей Сибига планирует встретиться с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми.