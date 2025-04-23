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Более 190 мирных жителей погибли в Курской области с начала вторжения ВСУ

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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С начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области погиб 191 мирный житель, еще 372 ранены. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

«С момента незаконного вторжения украинских боевиков на территорию России в августе 2024 года установлена гибель 191 мирного жителя Курской области, 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних. Уничтожены и частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры», — указано в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители уже возбудили 175 уголовных дел в отношении 290 пленных военнослужащих ВСУ, из которых 41 дело в отношении 98 лиц уже рассмотрено судом. Следователи признали и допросили в качестве потерпевших более 49 тыс. человек.

Также уточняется, что продолжается уголовное преследование иностранцев, которые причастны к террору на территории Курской области. Среди них — граждане Парагвая, подданная Дании, наемники из Бразилии, Мальты, Перу, Колумбии и других стран.

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Ранее, 16 апреля, СК России возбудил уголовное дело по факту убийства трех мирных жителей в хуторе Колмаков Курской области, совершенного ВСУ. Отмечается, что собраны доказательства, подтверждающие причастность украинских военнослужащих к преступлению. Назначены судебно-медицинские экспертизы, планируется проведение опознания погибших.

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