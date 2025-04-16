СК возбудил дело по факту убийства ВСУ трех мирных жителей в Курской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства трех мирных жителей в хуторе Колмаков Курской области, совершенного Вооруженными формированиями Украины (ВФУ). Об этом 16 апреля сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
По ее словам, в ходе работы с гражданами, эвакуированными из Суджанского района, военные следователи установили новые факты преступлений со стороны украинских военных. Жительница хутора сообщила, что в январе 2025 года ее отец, мать и брат были убиты в доме, где укрывались от боевых действий.
«15 марта мне сообщили, что, к сожалению, они не живы. Сказали, что они лежат возле подвала: брат на спине, папа рядом, мама чуть подальше. Следователь сказал, что по положению тел смерть внезапная, то есть неестественная», — рассказала женщина.
СК отметил, что собраны доказательства, подтверждающие причастность украинских военнослужащих к преступлению. Назначены судебно-медицинские экспертизы, планируется проведение опознания погибших.
Расследование продолжается, устанавливаются конкретные участники ВФУ, причастные к убийству.
Ранее, 10 апреля, СК России возбудил уголовное дело в отношении боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по факту убийств мирных жителей села Махновка Курской области. Установлено, что украинские военнослужащие обстреляли жилые дома села Махновка, в результате чего погибли девять мирных жителей.